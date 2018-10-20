Алтайское МЧС предупреждает о непогоде 21 октября

Погода в Алтайском крае 21 октября:
ночью:
- -3 … +2 градуса, при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов,
- в отдельных районах мокрый снег и дождь, местами гололед,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
днем:
- +7 … +12 градусов,
- на большей части территории мокрый снег и дождь местами гололед, местами сильные осадки,
- ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю —
В МЧС напоминают, что при сильном ветре стоит переждать непогоду в помещении. Дома лучше закрыть все окна, убрать с балкона все незакрепленные предметы. На улице стоит обходить рекламные щиты, деревья, стоит не парковать машины под опасными объектами.
При гололеде обязательно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.
«Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем», — отметили в ведомстве.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю