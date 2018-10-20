Алтайское МЧС предупреждает о непогоде 21 октября

МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что 21 октября, на большей части территории региона будет идти дождь с мокрым снегом. Возможен гололед, а по востоку края сильные осадки. Порывы ветра буду достигать 23м/с.

Погода в Алтайском крае 21 октября:

ночью:

-3 … +2 градуса , при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов,

при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов, в отдельных районах мокрый снег и дождь , местами гололед,

местами гололед, ветер юго-западный , 5−10 м/с , местами порывы до 13−18 м/с.

днем:

+7 … +12 градусов,

на большей части территории мокрый снег и дождь местами гололед , местами сильные осадки,

местами сильные осадки, ветер юго-западный , 8−13 м/с , местами порывы до 23 м/с.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19 . Телефон пожарно-спасательной службы — 101.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре стоит переждать непогоду в помещении. Дома лучше закрыть все окна, убрать с балкона все незакрепленные предметы. На улице стоит обходить рекламные щиты, деревья, стоит не парковать машины под опасными объектами.

При гололеде обязательно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

«Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю