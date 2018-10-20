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Алтайское МЧС предупреждает о непогоде 21 октября

МЧС России по Алтайскому краю предупреждает, что 21 октября, на большей части территории региона будет идти дождь с мокрым снегом. Возможен гололед, а по востоку края сильные осадки. Порывы ветра буду достигать 23м/с.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 21 октября:

ночью:

  • -3 … +2 градуса, при прояснении в северо-восточных районах -4 … -9 градусов,
  • в отдельных районах мокрый снег и дождь, местами гололед,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.

днем:

  • +7 … +12 градусов,
  • на большей части территории мокрый снег и дождь местами гололед, местами сильные осадки,
  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре стоит переждать непогоду в помещении. Дома лучше закрыть все окна, убрать с балкона все незакрепленные предметы. На улице стоит обходить рекламные щиты, деревья, стоит не парковать машины под опасными объектами.

При гололеде обязательно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

«Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

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