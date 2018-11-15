Кигуруми: подборка самых модных зимних пижам 2018 года

Эти домашние комбинезоны уже давно стали хитом. В них тепло и уютно, их не стыдно дарить и приятно получать в подарок. Altapress.ru предлагает подборку ярких пижам-кигуруми с Aliexpress.com

Единорог

Кигуруми Aliexpress.com

Перед тем как приобрести эту милую, пушистую пижаму мысленно примерьте его на того, кому оно предназначается — улыбка обеспечена. Но особенно к месту такие костюмы будут смотреться на детях.

Стоимость: 465 — 1120 рублей

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Летучая мышь

Кигуруми Aliexpress.com

Кигуруми с крыльями — такое вам встречалось? Эта деталь придает костюму ещё большей необычности. И если слитные пижамы и набирают популярность — вряд ли у кого-то из ваших знакомых будет такой же.

Стоимость: 800 рублей

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Акула

Кигуруми акула kigurumi-mi-mi.ru

Пижама в виде акулы подойдет для мальчиков и мужчин. В них они будут выглядеть брутальнее, чем в костюмах котов или мультяшных героев. Такая вещь в гардеробе ребенка может внести разнообразие в повседневные игры. Например, играть в догонялки с акулой куда веселей.

Стоимость: 1200 — 1400 рублей

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Человек-паук

Кигуруми aliexpress.com

Почему-то среди всех супергероев Человек-паук больше остальных подходит на роль кигуруми. Спрос рождает предложение, а дети просто без ума от этого костюма.

Стоимость: 960−1000 рублей

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Дракон

Кигуруми aliexpress.com

Ребенку, пожалуй, пойдет абсолютна любая пижама. Но с таким драконом и рыцарь не нужен. Радость от такого подарка будет обеспечена, а сколько игр можно придумать с этим ярким костюмом. Кигуруми подойдет даже в качестве наряда на детский утренник, а ещё в нем можно встречать Новый год.

Стоимость:1200 — 1300 рублей

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Жираф

Кигуруми aliexpress.com

Хорошее настроение в таком костюме просто обеспечено. Заряд позитива на целый день — а всего лишь пятнистый теплый жираф.

Стоимость: 1100 — 1300 рублей

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Короткий комбинезон

Кигуруми aliexpress.com

Он явно выбивается из нашего рейтинга — такой вряд ли согреет в холодный зимний вечер. Но вещь стильная и удобная. Для тех, у кого в доме хорошо топят — подходящий вариант.

Стоимость: 1200 рублей

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