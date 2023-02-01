В Барнауле пройдет семейный праздник «ЭКО МАСЛЕНИЦА»

- Блины и подарки от партнеров
- Конкурсные увлекательные площадки
- Катание на верблюде и очаровательных пони
- Полеты в небо на воздушном шаре
- Выступление ЗСЗП «Белые медведи»
- Объявлен призовой конкурс «КУКЛА-ЧУЧЕЛО», подробнее уточняйте по телефону
- Яркий финал праздника — масленичный столб и сожжение чучела.
Приходите на наш праздник — будет вкусно и весело!
Дата проведения: 26 февраля 2023 г.
Время: с 12−00 до 15−00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Взлетная 2К, красный вход (территория главной парковки)
По вопросам участия в качестве партнера можно обращаться:
ООО «УК «ЭКО ЯРМАРКА"
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная 2К
+7 (3852) 55 67 55
+7 962 790 36 67 Жанна
ekomarketolog@yandex.ru
Сайт: eko-22.ru
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