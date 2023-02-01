1 февраля
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Жизнь

В Барнауле пройдет семейный праздник «ЭКО МАСЛЕНИЦА»

Самое масштабное мероприятие, которое стало уже традицией для населения Барнаула — это «ЭКО МАСЛЕНИЦА» на Эко Ярмарке! Новый формат народного гулянья, всё только самое вкусное, полезное, экологичное и натуральное!

Семейный праздник "ЭКО МАСЛЕНИЦА".
Семейный праздник "ЭКО МАСЛЕНИЦА".
Фото: ООО "УК "ЭКО ЯРМАРКА".
  • Блины и подарки от партнеров
  • Конкурсные увлекательные площадки
  • Катание на верблюде и очаровательных пони
  • Полеты в небо на воздушном шаре
  • Выступление ЗСЗП «Белые медведи»
  • Объявлен призовой конкурс «КУКЛА-ЧУЧЕЛО», подробнее уточняйте по телефону
  • Яркий финал праздника — масленичный столб и сожжение чучела.

Приходите на наш праздник — будет вкусно и весело!

Дата проведения: 26 февраля 2023 г.

Время: с 12−00 до 15−00

Место проведения: г. Барнаул, ул. Взлетная 2К, красный вход (территория главной парковки)

По вопросам участия в качестве партнера можно обращаться:

ООО «УК «ЭКО ЯРМАРКА"
656067, г. Барнаул, ул. Взлетная 2К
+7 (3852) 55 67 55
+7 962 790 36 67 Жанна
ekomarketolog@yandex.ru
Сайт: eko-22.ru

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