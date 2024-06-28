Волонтеры и депутат АКЗС отправили гуманитарную помощь для военнослужащих в ЛНР и ДНР

27 июня из Барнаула в зону СВО направлена очередная партия груза для алтайских военнослужащих. Всего для поддержки бойцов было направлено три фуры гуманитарной помощи.

27 июня из Барнаула в зону СВО направлена очередная партия груза для алтайских военнослужащих.

Помощь в отправке груза оказал депутат АКЗС Максим Банных. К нему обратился Общественно полезный фонд поддержки общества «Слава защитникам Отечества».

В состав гуманитарного груза вошли восемь автомобилей, запчасти и комплектующие для них, автомобильные колеса, маскировочные сети, медикаменты, цифровые рации и груз общего назначения. Вместе с помощью солдатам передали детские письма с добрыми пожеланиями.

27 июня из Барнаула в зону СВО направлена очередная партия груза для алтайских военнослужащих. Фото: Максим Платонов.

Письма детей особенно поднимают боевой дух и настроение солдат. Находясь на передовой, ребята знают, что их ценят, любят и очень ждут дома. Это придает особенное рвение и стремление к выполнению боевых задач, — рассказал Андрей Журавлев, временно исполняющий обязанности заместителя по тыловому обеспечению, командир автомобильной роты подвоза воинского имущества.

Инициатором сбора гуманитарной помощи выступил Общественно полезный фонд поддержки общества «Слава защитникам Отечества». Волонтеры фонда регулярно оказывают поддержку военнослужащим, формируя и отправляя гуманитарные грузы в зону специальной военной операции.

27 июня из Барнаула в зону СВО направлена очередная партия груза для алтайских военнослужащих. Фото: Максим Платонов.

По словам Андрея Обатнина, председателя фонда «Слава защитникам Отечества», в сборе приняли участие активисты волонтерских движений и неравнодушные жители разных районов края.

Груз собирали неравнодушные люди, которые переживают и верят в наших солдат. Груз поможет очень многим. Каждая посылка собрана жителями от чистого сердца. Бойцы на передовой чувствуют частичку дома. Это воодушевляет и дает силу ребятам. Спасибо всем, кто помогает, — поделился Андрей Обатнин.

Гуманитарную помощь на Луганском и Донецком направлениях получат бойцы полка 1441, военнослужащие 35-й отдельной мотострелковой бригады и другие подразделения. Медицинская часть груза будет передана в госпитали Ростова-на-Дону.

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