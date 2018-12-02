Барнаульский автомобилист пожаловался на несправедливый штраф с камеры у вокзала

Михаил получил от ГИБДД «письмо счастья» с штрафом за то, что 22 ноября на перекрестке проспектов Социалистического и Строителей выехал за стоп-линию. На снимке видно, что Honda Михаила перед остановкой на светофоре до стоп-линии не доехала (а, следовательно, нарушения не было). Кроме того, разметка и знак «Стоп» находятся не на одной линии, как это должно быть, отмечает автомобилист.
На перекрестке комплекс «Автоураган» установили в 2016 году. Он фиксирует превышение скорости, проезд на красный свет и выезд за стоп-линию.
Штраф, выписанный при помощи камеры, можно обжаловать в течение 10 суток. Порядок действий указан на квитанции.
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