Предприниматель из Алтайского края заплатит за обман 800 тысяч рублей

Более 800 тысяч рублей заплатит предприниматель в Шипуновском районе из-за самовольного вмешательства в систему учета электроэнергии. Представитель аграрного бизнеса во время проверки состояния приборов учета не растерялся и утверждал, что получил устное разрешение на срыв пломбы от электросетевой компании.

Как пояснил потребитель, по телефону он сделал устную заявку в Шипуновский район электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» на самовольное снятие пломбы со счетчика, чтобы заменить ввод. Гражданин утверждает, что энергетики дали «добро» и избавился от пломбы, тем самым нарушив Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 года. Стоит отметить, что в «Алтайэнерго» нет такой формы работы — устного «одобрения» вмешательства в систему учета или в работу электросетевого оборудования. Каждое действие должно быть оформлено документально или производится сотрудниками компании.

Итогом такой своеобразной подачи заявки стало около 200 киловатт/часов неучтенной потребленной электроэнергии, что равно почти 800 тысячам рублей долга, который житель села Белоглазово теперь обязан возместить.

Каждый подобный факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения, по словам недобросовестных потребителей, имеет цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. На деле получается все наоборот. Оплата фактического объема в условиях заключенного договора и согласно показаниям опломбированного счетчика, т. е. законным путем, была бы как в этом случае, так и во всех остальных, несравнимо меньше.

Филиал «Алтайэнерго» напоминает: несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. Перепады напряжения, выход из строя бытовой техники, причинение тяжкого вреда здоровью близких — далеко не полный перечень последствий, которые влечет за собой самовольное подключение к линиям электропередачи. О фактах несанкционированного потребления энергоресурсов можно сообщить по телефону горячей линии: 8−800−1000−380. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.