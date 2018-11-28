Сборная команда «Алтайэнерго» стала победителем восьмой спартакиады энергетиков Алтая

Команда филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» стала победителем восьмой спартакиады энергетиков Алтая. Электросетевики лидировали как в общекомандном зачете, так и в отдельных видах спорта.

Четыре раза поднимались представители «Алтайэнерго» на высшую ступень пьедестала за наградами в отдельных видах спорта. Они заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Вместе с опытными спортсменами в команде традиционно были и новички, которые сразу же заявили о себе, продемонстрировав хорошие результаты. Например, Маргарита Михельсон играя в составе волейбольной команды, внесла свой вклад в победу. А в паре с Геннадием Саначиным принесла команде третье место в дартсе. Отлично выступила и Кристина Дубовицкая. В составе команды плавцов она усилила выступление спортсменов. В результате — у «Алтайэнерго» серебряная медаль в плавании.

Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. В финале встретились два сильнейших соперника: «Алтайэнерго» и «Алтайэнергосбыт». Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду «Алтайэнерго» к победе.

Александр Пономарев,

начальник департамента управления персоналом филиала: