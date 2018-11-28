Сборная команда «Алтайэнерго» стала победителем восьмой спартакиады энергетиков Алтая

Четыре раза поднимались представители «Алтайэнерго» на высшую ступень пьедестала за наградами в отдельных видах спорта. Они заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Вместе с опытными спортсменами в команде традиционно были и новички, которые сразу же заявили о себе, продемонстрировав хорошие результаты. Например, Маргарита Михельсон играя в составе волейбольной команды, внесла свой вклад в победу. А в паре с Геннадием Саначиным принесла команде третье место в дартсе. Отлично выступила и Кристина Дубовицкая. В составе команды плавцов она усилила выступление спортсменов. В результате — у «Алтайэнерго» серебряная медаль в плавании.
Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. В финале встретились два сильнейших соперника: «Алтайэнерго» и «Алтайэнергосбыт». Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду «Алтайэнерго» к победе.
Александр Пономарев,
начальник департамента управления персоналом филиала:
Спартакиада энергетиков Алтая — это традиционное, ежегодное мероприятие, которое собирает на спортивных площадках края большое количество спортсменов, единомышленников, коллег, друзей. Наши ребята в очередной раз показали высший класс в нескольких видах спорта и снова стали чемпионами. Борьба была честной, соперники достойными. Энергетики Алтая — это не только преданные своему делу люди, но еще и люди увлеченные, поэтому такие соревнования всегда проходят в дружеской обстановке, теплой атмосфере, при поддержке большого количества болельщиков.