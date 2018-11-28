Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
9

Сборная команда «Алтайэнерго» стала победителем восьмой спартакиады энергетиков Алтая

Команда филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» стала победителем восьмой спартакиады энергетиков Алтая. Электросетевики лидировали как в общекомандном зачете, так и в отдельных видах спорта.

Четыре раза поднимались представители «Алтайэнерго» на высшую ступень пьедестала за наградами в отдельных видах спорта. Они заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Вместе с опытными спортсменами в команде традиционно были и новички, которые сразу же заявили о себе, продемонстрировав хорошие результаты. Например, Маргарита Михельсон играя в составе волейбольной команды, внесла свой вклад в победу. А в паре с Геннадием Саначиным принесла команде третье место в дартсе. Отлично выступила и Кристина Дубовицкая. В составе команды плавцов она усилила выступление спортсменов. В результате — у «Алтайэнерго» серебряная медаль в плавании.

Самым зрелищным и эмоциональным стало перетягивание каната. В финале встретились два сильнейших соперника: «Алтайэнерго» и «Алтайэнергосбыт». Слаженные действия, упорство и верно выбранная тактика привели команду «Алтайэнерго» к победе.

Александр Пономарев,
начальник департамента управления персоналом филиала:

Спартакиада энергетиков Алтая — это традиционное, ежегодное мероприятие, которое собирает на спортивных площадках края большое количество спортсменов, единомышленников, коллег, друзей. Наши ребята в очередной раз показали высший класс в нескольких видах спорта и снова стали чемпионами. Борьба была честной, соперники достойными. Энергетики Алтая — это не только преданные своему делу люди, но еще и люди увлеченные, поэтому такие соревнования всегда проходят в дружеской обстановке, теплой атмосфере, при поддержке большого количества болельщиков.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость