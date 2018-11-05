В алтайском селе за 25 млн рублей продают гигантский коттедж

Жилой комплекс площадью 865 квадратных метров находится на берегу лечебного солено-грязевого озера Лебяжье.
В алтайском селе продают коттедж под гостиницу.
realtai.ru
В алтайском селе продают коттедж под гостиницу.
realtai.ru
В алтайском селе продают коттедж под гостиницу.
realtai.ru
В цокольном этаже расположена евро-сауна с финским оборудованием. На первом этаже есть большой холл и открытая веранда, которые можно использовать под кафе. На втором и третьем этажах находятся 12 номеров.
На территории находится баня с холлом-гостиной, кухней, двумя спальными комнатами и санузлом.