В алтайском селе за 25 млн рублей продают гигантский коттедж

В селе Новоегорьевское Егорьевского района за 25 млн рублей продают огромный четырехэтажный коттедж для ведения бизнеса, сообщает сайт «Недвижимость Алтая».

В алтайском селе продают коттедж под гостиницу.

Жилой комплекс площадью 865 квадратных метров находится на берегу лечебного солено-грязевого озера Лебяжье.

В алтайском селе продают коттедж под гостиницу. realtai.ru В алтайском селе продают коттедж под гостиницу. realtai.ru В алтайском селе продают коттедж под гостиницу. realtai.ru

В цокольном этаже расположена евро-сауна с финским оборудованием. На первом этаже есть большой холл и открытая веранда, которые можно использовать под кафе. На втором и третьем этажах находятся 12 номеров.

На территории находится баня с холлом-гостиной, кухней, двумя спальными комнатами и санузлом.