Синоптики Алтайского края дали неутешительный прогноз погоды на оставшиеся выходные

Погода в Алтайском крае

Синоптики уточняют, что в пятницу 9 марта в районах Алтайского края будет от минус 5 до минус 10 градусов, в южных и предгорных районах уже до плюс 4 градусов. Днем 9 марта потеплеет до плюс 7 градусов, но на большей части территории края пойдет мокрый снег, местами будут гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.

Погода в Барнауле

В Барнауле в пятницу обойдется без осадков. Температура воздуха прогреется до минус 5-7 градусов. 10 марта будет плюс 1 и пройдет мокрый снег.