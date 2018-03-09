Синоптики Алтайского края дали неутешительный прогноз погоды на оставшиеся выходные

Начиная с 9 марта в Барнауле и районах края начнется потепление и уже к 10 марта на улице будет плюсовая температура, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
Погода в Алтайском крае
Синоптики уточняют, что в пятницу 9 марта в районах Алтайского края будет от минус 5 до минус 10 градусов, в южных и предгорных районах уже до плюс 4 градусов. Днем 9 марта потеплеет до плюс 7 градусов, но на большей части территории края пойдет мокрый снег, местами будут гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.
Погода в Барнауле
В Барнауле в пятницу обойдется без осадков. Температура воздуха прогреется до минус 5-7 градусов. 10 марта будет плюс 1 и пройдет мокрый снег.
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