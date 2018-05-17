Барнаулец разослал родственникам и выложил в интернете интимные снимки бывшей девушки

По данным следствия, обвиняемый два года жил с потерпевшей в Барнауле. Когда молодые люди расстались, девушка начала встречаться с другим мужчиной. Бывший сожитель стал ревновать и решил отомстить.

У барнаульца были интимные фотографии бывшей возлюбленной и он отправил несколько снимков ее родственникам. В ведомстве отмечают, что злоумышленник также разместил на своей странице в соцсети фото порнографического характера с изображением бывшей девушки.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что злился на девушку, которая не хотела продолжать отношения. Ранее злоумышленник был судим.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.