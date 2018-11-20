Алтай-Кокс повышает безопасность производства

Работники цехов будут на практике учиться безопасному выполнению ремонтов и спасательных операций, применению средств индивидуальной защиты и страховочных приспособлений в замкнутых пространствах. Это позволит лучше усваивать теоретический курс обучения. Отрабатывать навыки спасения и самоспасения на комплексе будут также сотрудники пожарно-аварийной спасательной службы предприятия.
Учебно-тренировочный полигон — это емкость высотой около трех метров с выходами через верхний и боковой люки и защитными ограждениями.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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