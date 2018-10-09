Группа НЛМК начала строительство комплекса трамбования шихты на площадке Алтай-Кокс

Проект с общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей позволит повысить качество кокса и снизить его себестоимость, а также улучшить экологические параметры производства.

Технология трамбования внедряется на пятой, самой большой и современной коксовой батарее предприятия (всего на Алтай-Кокс работает пять батарей), запущенной в 2006 году. Ее проектная мощность — 1,1 млн тонн в год, и она обеспечивает четверть всего производства Алтай-Кокс. Батарея будет реконструирована и оснащена современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов. Комплексным поставщиком технологии является компания HuDe (Германия), один из мировых лидеров в этой области.

Для коксовой батареи построят новую угольную башню с трамбовочными устройствами, установят конвейеры и машины для загрузки спрессованной шихты в печи. Приступить к пуско-наладочным работам планируется осенью 2019 года.

О том, что происходит на строительной площадке сегодня, можно познакомиться на видео:

Технология трамбования предполагает, что угольную шихту загружают в коксовую печь не традиционным способом — насыпью сверху, а горизонтально в виде предварительно уплотненного угольного брикета.

Справка

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании — одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 6 месяцев 2018 года составила 5,9 млрд долларов, показатель EBITDA — 1,7 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,31х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Жюри престижного международного конкурса S&P Global Platts Metals Awards, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts, в 2016 году признало Группу НЛМК мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards — Steel), в 2018 году наградило премией «CEO of the Year».

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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