На Алтае морозы продолжают бить рекорды

Так, столбик термометра в регионе достиг отметки в -45 градусов.
Ранее до рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае. В с. Целинном столбик термометра приблизился к аномальной отметке.
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В Усть-Коксинском районе Республики Алтай температура воздуха перешагнула недавний экстремальный минус в Алтайском крае, сообщает Barnaul 22.
Так, столбик термометра в регионе достиг отметки в -45 градусов.
Ранее до рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае. В с. Целинном столбик термометра приблизился к аномальной отметке.
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