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В Барнауле за макулатуру можно получить саженцы ели и кедра

В Барнауле проходит акция «Дерево за макулатуру», пишет официальны сайт Алтайского края. Сдав несколько килограммов вторсырья, можно получить саженцы елей, сосны и кедра, в том числе дерева высотой больше метра, рассказала altapress.ru координатор проекта по Сибири Марина Попова.

Сеянцы сосны.
Сеянцы сосны.
предоставлено департаментом лесного комплекса Кемеровской области

Марина Попова,
координатор проекта «Дерево за макулатуру» по Сибири:

Чаще всего в акции участвуют организации, которые могут собрать несколько десятков килограммов макулатуры. Но не только. К нам обращаются жители многоквартирных домов, которые устраивают сбор ненужных газет и бумаги, чтобы получить саженец для своего двора.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно отправить заявку на электронную почту: brn. derevomak@yandex.ru, сдать макулатуру на городской полигон ТБО (проспект Космонавтов, 53а) и получить квитанцию. Координаторы акции обработают заявки, закажут растения в питомниках и выдадут их барнаульцам для посадки на приусадебных участках или в городе на официально согласованных местах.

«Мы назначаем день, место и время и раздаем саженцы, — пояснила Марина Попова. — А макулатуру копим и отвозим на перерабатывающие предприятия. В Барнауле на „Алтайкровлю“, например».

Что дают за макулатуру

35 килограммов макулатуры можно обменять на саженец голубой ели или кустарниковой сосны, за 140 килограммов вторсырья дадут подращенный саженец бальзамической пихты или горной сосны, за 350 килограммов — сибирского кедра.

Информацию об акции можно найти на странице в ВК «Дерево за макулатуру. Сибирь».

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