Все ответы на школьные вопросы в одном месте

Согласно исследованиям, уже через 5 лет после окончания школы 70% вопросов из школьной программы ставят людей в тупик. Что говорить о ситуации, если с момента выпуска прошло 20−30 лет, а ребенок-школьник просит помочь? Искать ответы в сети в разрозненном порядке — долго и утомительно, поэтому команда российских разработчиков в сфере EdTech (ЭдТеч) создала портал Znarium.com (Знариум.ком). Его цель — помочь школьникам и их родителям в освоении новых знаний и умений, а также облегчить ежедневное выполнение домашних заданий.

О портале Znarium

Чтобы понять, как работает портал, разберем конкретный пример. Предположим, в школе ребенку задали подготовить ответ на вопрос: какую роль в сохранении античного культурного наследия играли монастыри? Вы можете найти ответ двумя способами:

Ввести текст задания в поисковой строке на сайте. Система подберет наиболее релевантные по содержанию варианты, изучив которые, вы сможете грамотно сформулировать ответ на поставленный вопрос.

Задать вопрос экспертам портала самостоятельно (если пункт № 1, описанный выше, не дал нужного результата). В течение короткого времени, которое зависит от степени загруженности специалистов, вы получите разъяснения, с помощью которых, ребенок сам или при содействии родителей сможет выполнить задание.

Полезный совет: если вы — родитель школьника, помните о том, что сайт Znarium создавался для помощи ученикам в формировании такого навыка, как поиск и анализ информации. Старайтесь приучать ребенка находить ответы самостоятельно и правильно их «перерабатывать», а не просто переписывать готовое. Имея под рукой такого «помощника», со временем ребенок начнет выполнять задания самостоятельно и без ошибок.

Какие ответы можно найти на сайте?

На портале представлены ответы на вопросы, касающиеся самых разных наук. Это: математика, физика, биология, география, иностранные языки, информатика и многое другое. Это не только решение популярных и распространенных заданий, но и подробный разбор редких тематик. Например, если вы хотите подробно узнать о том, как осуществлялось хозяйственное освоение территории европейского юга или какова роль паука в рассказе «Васюткино озеро», достаточно найти соответствующий ответ и проанализировать его.

Дополнительный плюс, который получают ученики и их родители в процессе пользования сайтом — «живое» общение и возможность поделиться мыслями, а также помочь друг другу в понимании даже самых сложных задач.