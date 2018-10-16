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Суд рассмотрит дело бийчанина, который забил топором брата и убил мачеху

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Бийска, обвиняемого в убийство двух человек, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, в январе мужчина поссорился с потерпевшим. После этого подозреваемый несколько раз ударил 46-летнего сводного брата топором по голове, а тело спрятал в шкаф-купе.

Когда в квартиру зашла 66-летняя хозяйка, то пасынок несколько раз ударил ее гантелей и задушил. От полученных повреждений мать с сыном скончались на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

Коллеги потерпевшей обратились в полицию, когда она не пришла на работу. Тела женщины и ее сына обнаружили через несколько дней. Вскоре подозреваемого задержали.

Он полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, сопряженное с разбойным нападением, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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