На Алтае присяжные сочли доказанной вину братьев, зарезавших четырех человек из-за женщины

Дело было глубокой ночью 3 мая 2017 года в селе Новоегорьевское, куда приехали четверо строителей из Рубцовска на заработки. Два брата (30 и 27 лет) ворвались в деревянную сторожку на территории базы по приему плодово-ягодных продуктов, где спали четверо мужчин.

Братья стали избивать их. Затем старший нанес им удары ножом. После чего еще живых людей облили горючей жидкостью, которую братья заранее принесли с собой, и подожгли.



В результате полученных ран и обширных ожогов (80-90 % поверхности тела) строители скончались в больнице через несколько дней.



Поводом для расправы стал конфликт между супругой одного из подсудимых и потерпевшими. Ранее следком сообщал, что мотивом для зверского преступления послужило лишь предположение одного из братьев, что строители обидели его супругу.



Присяжные заседатели 21 июня согласились с мнением стороны обвинения. Они единогласно признали доказанным совершение подсудимыми убийства четырех мужчин.



В ближайшее время суд уже без участия присяжных заседателей обсудит вопросы, связанные с назначением виновным наказания.