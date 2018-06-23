На Алтае присяжные сочли доказанной вину братьев, зарезавших четырех человек из-за женщины

Коллегия присяжных заседателей в Алтайском краевом суде сочла доказанной вину двух братьев, зверски убивших четверых строителей в селе Новоегорьевское. Они избили их, нанесли удары ножом, а затем подожгли. Поводом для расправы стал конфликт между супругой одного из братьев и строителями, сообщает паблик Инцидент Барнаул.
Дело было глубокой ночью 3 мая 2017 года в селе Новоегорьевское, куда приехали четверо строителей из Рубцовска на заработки. Два брата (30 и 27 лет) ворвались в деревянную сторожку на территории базы по приему плодово-ягодных продуктов, где спали четверо мужчин.
Братья стали избивать их. Затем старший нанес им удары ножом. После чего еще живых людей облили горючей жидкостью, которую братья заранее принесли с собой, и подожгли.
В результате полученных ран и обширных ожогов (80-90 % поверхности тела) строители скончались в больнице через несколько дней.
Поводом для расправы стал конфликт между супругой одного из подсудимых и потерпевшими. Ранее следком сообщал, что мотивом для зверского преступления послужило лишь предположение одного из братьев, что строители обидели его супругу.
Присяжные заседатели 21 июня согласились с мнением стороны обвинения. Они единогласно признали доказанным совершение подсудимыми убийства четырех мужчин.
В ближайшее время суд уже без участия присяжных заседателей обсудит вопросы, связанные с назначением виновным наказания.
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