Социологи: после выборов Путина у россиян возник запрос на перемены

По сравнению с аналогичным исследованием шестилетней давности, тех, кому нужны перемены стало в два раза больше. Таковых, согласно исследованию "Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены" теперь 56%, а вот нуждающихся в стабильности — только 44%.

За истекший год с 31 до 45% выросло число респондентов, уже увидевших в стране перемены к лучшему: последние оценки оказались самыми позитивными за весь период мониторинга (с 2014 года), сказано в докладе (об ухудшении ситуации говорят 39%).

Улучшились и оценки перспектив развития России, хотя большинство все еще считает, что в ближайший год ничего не изменится или ситуация ухудшится. Люди не видят возможности в ближайшем будущем изменить что-то к лучшему, выход из кризиса определил коридор возможностей, который доступен для россиян, констатируют социологи. Но прошлые заслуги властей не означают их полной и безоговорочной поддержки в будущем, предупреждают они.

Респонденты также оценили важность и выполнимость задач, поставленных президентом в его мартовском послании парламенту. Больше всего россияне верят в скорое усиление оборонной мощи (59%), рывок в сфере науки и высоких технологий (38%), появление уже в ближайшие 5–6 лет доступной ипотеки со ставкой 7% (34%) и вхождение России в пятерку ведущих экономик мира (32%).

Среди самых нереалистичных задач — увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет (46% считают, что она "вряд ли будет реализована"), приведение в порядок региональных и местных дорог (41%) и создание современной инфраструктуры на селе (39%).