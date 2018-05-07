"Люди выращивали картошку у цехов". Как заштатный барнаульский завод стал ведущим в России

С чего начинался "Алттранс"

Александр Карлов (А. К.): — Я родился в Барнауле и всю жизнь прожил здесь, за исключением двух лет, что провел в армии. После учебы в Алтайском политехническом институте полтора года работал в этом вузе, но понял, что это не мое. Я человек не науки, а производства. Ушел на Барнаульский завод механических прессов, трудился там энергетиком, потом стал начальником энергоцеха.

В августе 1987 года выиграл выборы и стал директором Барнаульского электромеханического завода. В то время это было заштатное предприятие самой низкой, шестой категории. На развитие производства государство выделяло всего 4 тыс. рублей в год, хотя любой элементарный станок стоил 10–12 тыс.

На территории завода стояли частные дома. Люди выращивали помидоры и картошку прямо у цехов, представляете?

Вскоре произошел развал СССР. Завод приватизировали, и 51% акций остался у коллектива, остальные отдали краевым властям. Так, в 1993 году электромеханической завод стал акционерным обществом "Алттранс".

Мы начали интенсивно развиваться, несмотря на то что времена были тяжелые. Спрос на трансформаторы был всегда, поэтому мы ежемесячно выплачивали зарплату деньгами — тогда это было диво. Работали и по бартеру. Притом операции были многоходовые. Например, мы поставляли продукцию в Пермь, оттуда алтайским крестьянам высылали гербициды и удобрения, а они рассчитывались с нами мясом. А еще мы "Барнаульский водоканал" 5–7 лет обеспечивали хлором. Получается, весь город пил чистую воду благодаря нашему труду.

Вставать на ноги мы стали в начале нулевых, когда доминирующий пакет акций оказался в руках нашей семьи. Тогда появилась выстроенная политика развития предприятия.

Сегодня на заводе работают 550–560 человек. Есть два собственных конструкторских бюро: одно разрабатывает трансформаторы, второе — комплектные трансформаторные подстанции.

Оборудование закупаем импортное. Сейчас делать это сложнее из-за санкций. Приходится выкручиваться, искать пути решения проблем.

Я прикладываю все силы, чтобы заводчанам жилось легче. В прошлом году мы выдали сотрудникам 3,5 млн рублей в качестве беспроцентных кредитов и еще 6,5 млн в виде премий.

Дважды в год мы чествуем на заводе тех, чей стаж работы на предприятии достиг круглой даты, начиная с 10 лет. Есть и такие, кто работает более 40 лет. На торжественных мероприятиях все они получают грамоты и премии.

Сергей Карлов (С. К.): — Я до 1996 года учился в Алтайском политехническом институте, затем поступил на службу в налоговую полицию. Через 3,5 года вынужден был уйти со службы по независящим от меня причинам. Папа предложил пойти работать на завод. Тогда отец еще не был доминирующим акционером. Я согласился, а в дальнейшем судьба нам несколько благоволила.

Главные качества моего отца: порядочность, обостренное чувство ответственности за жизнь и здоровье людей, которые пришли на предприятие, а также целостность характера — без этого он не смог бы построить такое предприятие.

— Какие трудности испытывает предприятие?

А. К.: — Нам сложно с кадрами. Мы сами готовим персонал. Дело в том, что у нас есть редкие профессии — намотчики катушек трансформаторов, шихтовщики и т. д. Но сложно и со сварщиками. Берем тех, кто хотя бы знает, как пользоваться держаком, даем возможность поднять свой уровень в течение полугода, потом проводим аттестацию.

Непросто и с инженерами. Выпускников вузов снова надо сажать за парту. Потому что практики у них почти нет. К сожалению, у вузов сложности с учебной базой. Недавно я был в аналоге нашего ПТУ под Дрезденом. Там такие условия — залюбуешься. Оборудование — первоклассное. Как результат: выпускники хорошо подготовлены. А рядом еще одно предприятие, где инженеров готовят, включая в группы, которые выполняют заказы для концернов. Получается симбиоз вуза и промпредприятия. У нас ничего подобного, к сожалению, нет.

Вторая проблема — упало качество сырья. В металлических листах, что мы закупаем, стали появляться микроотверстия. Нас это не устраивает, нам важно, чтобы трансформатор был герметичный. Поэтому часто вынуждены направлять рекламации на меткомбинаты. Есть вопросы и по качеству изоляции проводника.

— В каком направлении вы развиваетесь?

А. К.: — Мы ежегодно вкладываем около 150 млн рублей в развитие предприятия. В нашей отрасли очень дорогое оборудование. К примеру, две немецкие линии обошлись нам в 3 млн евро. Сейчас хотим заключить еще один контракт на 1,5 млн евро. Деньги огромные, но от этих вложений зависит будущее нашего предприятия.

География наших поставок — вся страна. Среди покупателей — крупные предприятия энергетического комплекса и нефтедобывающие компании. В целом на долю корпоративного сектора приходится более 90% заказов. Предприятие загружено полностью. Переходить на круглосуточный режим работы не собираемся, чтобы не "загнать" оборудование.

— Как вы достигаете конкурентоспособности продукции?

А. К.: — Нам приходится много работать над снижением издержек. На российском рынке трансформаторов у нас четыре-пять мощных конкурентов — заводы из Самары, Тольятти, Минска и Кентау (Казахстан). Кстати, последние начинают доминировать, так как у них более выгодные условия бизнеса.

С. К.: — При равных ценах на материалы у казахстанского производителя меньше затрат. Для него ниже НДС, НДФЛ и другие налоги, меньше средняя зарплата, а отчислений во внебюджетные фонды практически нет. Вроде везде копейки, но все вместе дает им возможность предложить цену на 10–15% ниже, чем у российских компаний.

А. К: — Но и у нас есть преимущество: мы единственная компания, у которой полностью российский капитал. Нам не нужно ни с кем согласовывать свои решения, за счет этого мы мобильнее.

Еще один козырь — качество. В Кемерове несколько лет назад проводили серьезные независимые тесты трансформаторов разных производителей. И наши изделия признали лучшими.

— Тяжело ли было стать поставщиком "Лукойла" и "Роснефти"?

С. К.: — Чтобы стать поставщиком "Роснефти", мы бились три года и потратили много сил. Наш рынок избыточный с точки зрения предложения. Комфортной нашу жизнь не назовешь. В этой связи конкуренция приобретает нелицеприятные формы. Нас подставили "коллеги", и мы три года доказывали, что дважды два — четыре.

А. К.: — Ряд игроков рынка протолкнули в менеджменте "Роснефти" свои интересы и добились того, что нефтяная компания в своих тендерах указывала, что ей нужны трансформаторы исключительно с гофробаками. Мы тогда их не делали и, соответственно, не могли претендовать на этот заказ. Но нам повезло: в "Роснефть" перешел человек из другой нефтяной компании, который знал нашу продукцию. Он добился отмены условия, которое нас отсекало.

И таких чисто человеческих нюансов много. Однажды в Сургуте нам прямо заявили: "Зачем я поеду в командировку в Барнаул? Да я лучше в Санкт-Петербург съезжу или в Минск".

— Как вы работаете над личной эффективностью? Каков ваш график?

С. К.: — Работаем столько, сколько можем. Жесткого графика нет.

А. К.: — Хорошо быть хозяином: сам распоряжаешься своим временем. Это такая благодать! Так работать комфортно. Я даже не заметил, как провел на заводе 30 лет. Кажется, жизнь только начинается.

— Есть ли книга, которая на вас повлияла?

А. К.: — Когда я был молодым, зачитывался по ночам Жюлем Верном. Сейчас мало читаю, признаюсь честно. Последняя моя книга — "Дао “Тойота”" о бережливом производстве. Когда уйду на пенсию, буду читать больше. Но это будет еще не скоро.

— Назовите ваше главное достижение за последнее время.

С. К.: — Мы последние 10 лет не живем в кредит.

— Александр Александрович, говорят, что вы авантюрист. Расскажите, когда вам это пригодилось?

А. К.: — В 1990 году электромеханический завод столкнулся с дефицитом трансформаторного масла. Проблема стояла настолько остро, что я отправил письмо секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву, на тот момент третьему человеку в стране. Меня сразу же вызвали на Старую площадь (там располагалось здание ЦК КПСС. — Прим. ред.). Я говорю: снабжаем крестьян трансформаторами, а у нас так мало трансформаторного масла, что мы после испытаний его сливаем и отправляем продукцию пустой.

Мы договорились до того, что власти нам купили за рубежом трансформаторное масло, и пять цистерн уже через две недели прибыли из Одессы в Барнаул. Вот так получилось: в стране его практически не было, а у нас — в избытке.

Еще одна история связана со строи­тельством дома на ул. А. Петрова. Когда я баллотировался на должность директора, это был один из основных пунктов моей программы, который во многом и привел меня к успеху. Когда я вступил в должность, все фонды на строительство были уже распределены. Я приехал в Мин­энерго и говорю: "Помогите выполнить предвыборное обещание". Они нашли для нас 80 тыс. рублей, но мне предстояло договориться с трестом "Алтайтрансстрой". И я договорился.

В итоге нам за несколько лет построили дом. Наши сотрудники получали квартиры спустя полгода работы, хотя на других предприятиях люди ждали своей очереди десятками лет. То, что у нас были квартиры, позже помогло нам привлечь сильных специалистов, в том числе профессионала, который создал у нас на предприятии конструкторское бюро.

Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Собственник "Алттранса" Александр Карлов и его сын и заместитель Сергей Карлов на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова.

— О чем мечтаете?

С. К.: — Стать крупнейшим производителем трансформаторов на постсоветском пространстве.

А. К: — У меня приземленные мечты. Например, сейчас нам уже не хватает земли ("Алттранс" расположен на Павловском тракте, недалеко от зеркальной фабрики. — Прим. ред.), и хочется решить эту проблему. Вокруг — самовольно построенные частные дома. А законодательство о санитарных зонах у промышленных предприятий постоянно ужесточается. Может выйти такой закон, что нам придется сворачивать работу.

Нам предлагают участок у черта на куличках, без коммуникаций. Нас это не устраивает. Мы ведь помним, как много денег вложили в сети для нашего завода. Это мы провели в наш район тепломагистраль, которая дальше пошла в микрорайон Осипенко, сделали водопровод, благоустроили территорию.

Нам периодически поступают предложения из Курска, Саратова и других городов переехать к ним на специально подготовленные площадки со всей инфраструктурой. Пока мы никуда перебираться не собираемся и вышли со своей проб­лемой на руководство Барнаула. Думаю, решим вопрос. Все-таки мы платим немало налогов: за 3 года пополнили бюджет на 700 млн рублей.

— Что бы посоветовали начинающим предпринимателям?

С. К.: — Нужно делать то, что другие не делают. У нас зачастую люди клонируют то, что хорошо получилось у других. Некоторое время назад Барнаул пережил нашествие фирм такси. Их было невообразимое количество. Что нового они предлагали? Ничего.

Еще один совет: делайте свое дело лучше всех. По-другому никак. Это будет вас выделять. Иначе вас станут сравнивать с конкурентами только по цене. Это тупиковая ветвь развития.

А. К.: — Надо пробовать свои силы, не терять время. Чтобы ваш ребенок потом не сказал: "Почему ты не сделал это, если мог?". Надо пробовать, шевелиться, выходить из тупиков. У меня были такие ситуации, когда хоть садись и вой — уровень предприятия одно время был такой низкий, что мы постоянно балансировали на грани закрытия. Но всегда как-то выходили из неприятных ситуаций.