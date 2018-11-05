Новосибирский экстремал прокатился по Обскому морю на доске с парусом

4 ноября новосибирский экстремал Александр Орлов прокатился по Обскому морю на виндсерфе. Об этом он написал на своей странице в « ВКонтакте ».

«Это такое микросоревнование с самим собой, когда я смогу позже закрыть, либо раньше открыть купальный сезон. Станция уже не работает, естественно, мне пришлось специально договариваться. Я позвонил директору, мне открыли дверь, чтобы я смог достать свой виндсерфинг, который храню на станции «Бумеранг», — цитирует «КП» Александра Орлова.

По его словам, температура воды в Обском море была около 0 градусов. Он планировал покататься подольше, но когда заходил в воду, ему пришлось немного погрести воду руками. После того, как встал на доску, подул ветер, руки начали замерзать. Поэтому пришлось вернуться обратно на берег.