Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
162

Новосибирский экстремал прокатился по Обскому морю на доске с парусом

4 ноября новосибирский экстремал Александр Орлов прокатился по Обскому морю на виндсерфе. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
vk.com/orlovonline

«Это такое микросоревнование с самим собой, когда я смогу позже закрыть, либо раньше открыть купальный сезон. Станция уже не работает, естественно, мне пришлось специально договариваться. Я позвонил директору, мне открыли дверь, чтобы я смог достать свой виндсерфинг, который храню на станции «Бумеранг», — цитирует «КП» Александра Орлова.

По его словам, температура воды в Обском море была около 0 градусов. Он планировал покататься подольше, но когда заходил в воду, ему пришлось немного погрести воду руками. После того, как встал на доску, подул ветер, руки начали замерзать. Поэтому пришлось вернуться обратно на берег.

Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
vk.com/orlovonline
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
vk.com/orlovonline
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
Житель Новосибирска Александр Орлов прокатился на доске по Обскому морю.
vk.com/orlovonline
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка