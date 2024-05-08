«А, это алтайское?!» заставит гордиться региональными брендами

«А, это алтайское?!» — событие, в котором рождается любовь к нашим брендам.
Гостей праздника ожидает яркая концертная программа, интерактивы и мастер-классы, викторины, призы и подарки, консультации стилистов, фотозоны, ярмарка фермерских продуктов и ремесленничества. В амфитеатре парка пройдет семинар для предпринимателей и специалистов индустрии моды, где спикеры расскажут о тенденциях моды на предстоящий сезон, поделятся опытом и успешными кейсами.
А на главной сцене Фестиваля состоится модный показ «А-стиль», где ведущие алтайские дизайнеры покажут свои коллекции.
На центральной аллее парка для детей будет работать площадка развлекательных мероприятий от социальных предпринимателей региона. Для них будут организованы творческие мастер-классы, конкурсы, эстафеты, настольные игры, шоу показ детской одежды от алтайских производителей и дизайнеров «СТИЛЬНО И МОДНО, сделано на АЛТАЕ».
Мероприятие проводится управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Центром «Мой бизнес» в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».
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