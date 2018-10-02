СГК обсудила с краевыми и городскими депутатами Бийска перспективы развития городской теплоэнергетки

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов отметил, что по оценкам специалистов неэффективность системы теплоснабжения Бийска кроется в большом количестве малых котельных и отсутствии у города средств для их развития. Помимо прочего высоки показатели износа магистральных и квартальных сетевых трубопроводов. В качестве способа повышения эффективности системы рассматривается возможность обновления инфраструктуры систем теплоснабжения Бийска путем переключения части нагрузки с некоторых котельных на Бийскую ТЭЦ.

В процессе диалога с представителями депутатского корпуса он отметил, что возможности для приведения системы в порядок открывают принятые в федеральный закон «О теплоснабжении» поправки. Данные изменения позволяют применять в муниципалитетах новую модель рынка тепла — метод расчета тарифа на тепловую энергию, который гарантирует инвестору возврат вложенных в развитие теплоэнергетического комплекса средств и в то же время защищает потребителей от резкого и необоснованного роста тарифов.

В качестве наглядного примера был приведен Рубцовск, — город, который первый в Российской Федерации перешел на новую модель рынка тепла. С 2019 года в этом муниципальном образовании будет применяться метод «альтернативной котельной».

Благодаря пониманию властей и жителей этого города ситуации, в которой оказался Рубцовск накануне прошлого отопительного сезона, СГК удалось коренным образом изменить там всю систему теплоснабжения. За короткий период компанией было переложено 20 км теплосетей, построена перемычка между сетевыми контурами Южной тепловой станции (ЮТС) и Рубцовской ТЭЦ, установлены два новых котла на ЮТС мощностью по 30 Гкал/час каждый, построена новая топливоподача, изготовлен и прошел испытания генератор для турбоагрегата ЮТС. Общая сумма инвестиций в систему энергоснабжения составила порядка 2 млрд руб.

Депутаты на главном щите управления Бийской ТЭЦ. Источник: ООО «Сибирская генерирующая компания»

Игорь Лузанов подчеркнул, что администрацией города Бийска уже было озвучено решение о рассмотрении долгосрочных перспектив взаимодействия с СГК по улучшению городской системы теплоснабжения. Сейчас проводится анализ технического состояния малых котельных, изучается их эффективность с точки зрения экономичности и экологической безопасности. После этого СГК приступит к рассмотрению возможных вариантов повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения. В этом вопросе обязательно будет учитываться мнение представителей всех ветвей власти и общественности.

Во время визита представители депутатского корпуса посетили главный производственный корпус Бийской ТЭЦ, ознакомились с основными мероприятиями, реализованными энергетиками СГК в рамках проведенной ремонтной кампании. В частности, депутатами был отмечен внушительный запас топлива, превышающий в 4 раза нормативные требования, а также высокий уровень автоматизации производственных процессов на станции.

Наталья Быкова,

депутат Думы города Бийска 7-го созыва:

Мы видим, что к нам пришла работать команда профессионалов. Сибирская генерирующая компания доказала свой высокий профессионализм в Рубцовске. Видим, как идет работа в Барнауле и других городах присутствия. Поэтому от СГК в Бийске мы ждем только позитивных изменений на благо города.

Гости поблагодарили энергетиков за экскурсию и конструктивный диалог, а также выразили надежду, что СГК, реализуя собственную стратегию в городах присутствия, своим примером и реальными инвестициями даст импульс к дальнейшему развитию энергосистемы Бийска.