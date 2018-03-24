Стало известно, когда начнут реализацию программы Путина

Реализация программы президента России Владимира Путина начнётся после формирования нового состава правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, цитирует его Russia Today.
"У президента есть конкретная программа, которую он озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас она будет конкретизирована и оформлена юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнётся её реализация", — говорит Дмитрий Песков, пишет RT.
Как мы писали раньше, кабинет будет сформирован после инаугурации избранного президента. Дата этого события пока не разглашается.
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал в интервью RT, какие задачи предстоит решать стране в ближайшие годы. А экс-министр финансов и нынешний руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сказал, что главная задача нового кабмина - немедленный запуск реформы госуправления.
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