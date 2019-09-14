В Алтайском крае поймали агрессивного зверька, который воровал картофель

Как пояснили местные жители, это карбыш.

«Очень агрессивный зверёк, размножается очень быстро! За лето приносит по 3 помёта, в каждом помете по 4−12 деток! Укус его очень опасен! Ничем вывести его нельзя- никакие отравы не берут», — пишут в группе barnaul.insta.

В соцсетях люди заступились за грызуна и попросили его выпустить:

«Отпустите зверька на волю, его семья ждет!»

«Зачем издеваться и пугать, отпустите!!!»

«Наверное тоже эмигрировал с медведями»

«Ничего себе, хомячок!!! Хомячищееее!!!»

«Жалко зверька»

Этот лесной хомяк считается одним из самых крупных. На поверхность днем он без крайней надобности не показывается. В бою зверек довольно опасен — его острые зубы наносят рваные раны, заживают которые довольно плохо. Нередко после укусов особи данного вида в рану попадает инфекция и поврежденная ткань начинает гноиться, пишет yarus-spb.ru.