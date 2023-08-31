Всероссийский форум «Женский бизнес — опора экономики России» пройдёт в Белокурихе.

Всероссийский форум «Женский бизнес — опора экономики России» пройдет 29-30 сентября на площадке санатория «Алтай west» в г. Белокуриха, Алтайского края.

Цель форума — популяризация, поддержка и развитие женского предпринимательства, укрепление сотрудничества женщин в регионах и расширение их возможностей в реализации бизнес-проектов. В рамках форума выступят 21 спикер, среди которых предпринимательницы и общественные деятели из Москвы, Владивостока, Сант-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Кемерово, Горловки, Красноярска, Череповца, Омска, Барнаула, Бийска, Белокурихи.

На сессиях эксперты расскажут о важности личности руководителя для компаний, бизнесе в инклюзивной сфере и мотивации.

Далее гости распределятся на площадки, где эксперты обсудят актуальные вопросы о потенциале внутреннего туризма в России, мерах государственной поддержки женского предпринимательства, а также поделятся секретами и жизненными примерами нахождения баланса между деловой активностью женщины и личной жизнью.

По итогам работы площадок пройдет пленарное заседание, на котором будут разработаны предложения по развитию женского предпринимательства в регионах России и формированию позитивного климата для создания и ведения бизнеса женщинами.

В рамках форума пройдет мастер-класс с Надией Черкасовой, председателем комитета по развитию женского предпринимательства ОО «ОПОРА России» и также выступление известного российского бизнес-тренера Аркадия Цукера на тему «Алгоритмы эффективного бизнес-мышления». В рамках экскурсионной программы участницы посетят один из крупнейших проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России Всесезонный курорт «Манжерок», который расположен в Республике Алтай.

Форум пройдет по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА России».

Регистрация на форум: womfor.ru/womenbusiness