Недвижимость

Как стать специалистом по недвижимости за 3 дня

Сегодня, 08:00.
Новости компаний

В программе курса много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Как стать специалистом по недвижимости за 3 дня.
Как стать специалистом по недвижимости за 3 дня. Фото : Архив компании "Жилфонд".

Темы мастер-классов:

  • Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" — реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. В связи с открытием 5-го офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты. Лучшие выпускники курса "Как стать специалистом по недвижимости за три дня" смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: Барнаул, ул. Пролетарская, 117.

Продолжительность обучения: 3 дня.

Начало занятий: 27 марта 2018 года.

Время проведения: с 15.00 до 18.00.

Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14.

Количество мест ограничено.

Агентство недвижимости "Жилфонд".

Новости компании

Все новости

Следите за нами в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, Instagram, "Одноклассники".

Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА– 2017". Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Сибирская долина Сибирская долина