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15 ноября
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Происшествия
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Директора УК в Барнауле будут судить за травму ребенка, которому ампутировали фалангу пальца

Директора одной из управляющих компаний (УК) Барнаула обвиняют в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. На карусели пострадал маленький мальчик, ему ампутировали фалангу пальца, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Карусель.
Карусель.
СС0

По данным следствия, собственники дома в Барнауле, в котором располагается частный детский сад, заключили договор с одной из управляющих компаний. В бумагах речь шла о выполнении работ и оказании услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, в том числе на придомовой территории.

Летом в 2017 году руководитель управляющей компании вовремя не проконтролировал ремонт карусели, которая находилась во дворе дома. Шестилетний воспитанник частного детского сада травмировал палец на руке. Через некоторое время ребенку ампутировали фалангу пальца.

Во время расследования обвиняемый не признал своей вины, однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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