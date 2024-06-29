Один из крупнейших моллов в Сибири обеспечили связью

Часто покупатели сталкиваются с нестабильной мобильной связью в торговых центрах. Чтобы сделать шопинг удобнее, МТС реализовала полное indoor-покрытие* в ТРЦ «Арена», одном из крупнейших моллов в Сибирском федеральном округе — на площади 170 тысяч квадратных метров.

Здание ТРЦ «Арена» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Теперь мобильный интернет на скорости до 130 Мбит/с доступен на всех четырех этажах ТРЦ, включая торговые залы, кинотеатр, фудкорт, а также административно-бытовые помещения.

Барнаульцы избалованы качественным и разнообразным офлайн-шопингом. Наш город уже несколько лет подряд занимает первые строчки в рейтингах городов-лидеров по количеству торговых площадей на душу населения. Чтобы сделать шопинг ещё удобнее, мы реализовали полное indoor-покрытие «Арены», чтобы наши абоненты могли беспрепятственно звонить с помощью мессенджеров на территории всех этажей здания, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС реализовала проекты по indoor-покрытию в барнаульских ТРЦ «Пионер» и «Galaxy».

* Покрытие Indoor (индор) — обеспечение связи внутри зданий.

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