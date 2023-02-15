Выбираем лучшую частушку в конкурсе «Гуляй, Масленица»

Мы публикуем частушки, которые были присланы на конкурс (на сайт altapress.ru и в газету «Печки-лавочки»). Для того, чтобы участники были в равных условиях, было решено ввести ограничения: один автор — не более 3-х частушек.

Таблица для голосования расположена внизу новости. Выбирайте лучшую частушку!

Частушки

Гаврюшенко Надежда

***

Масленица на пороге, блины нынче есть не в моде.

То поднимут ЖКХ, то в кармане ни «шиша».

Я кредитов наберу, ингредиентов всех куплю,

Напеку блинов побольше и пойду весну встречать

***

Намесили ванну теста, печь блины, весну встречать,

Но попалась на пороге нам бутылка «вискаря»,

Заискрились краски дома, Масленица прибыла,

Утром встали, оказалось до плиты я не дошла

***

Дед совсем с ума сошел,

Бабку посадил на кол,

Вызвала полицая, оказалось дура я,

Дед весну пошел встречать, чучело хотел сжигать.

Боброва Анна, Залесовский район

Ой, девки, беда

Напекла блиночков я.

И грибов намыла,

Зятя отравила.

Кажная Лилия Залесовский муниципальный округ

Как на масляной неделе

Из печи блины летели.

С пылу, с жару горячи,

Все румяны, хороши!

Самарина Нина

Я блиночков напеку

И на них наворожу,

Чтобы миленький пришел,

Назад дороги не нашел!

Я милого проводила

И блинов с собой дала.

Через час он возвратился

И остался навсегда!

Усольцева Анна, Залесовский район

Эх, напечь бы мне блинов

И позвать соседа.

Да в деревне мужиков —

Два беззубых деда.



Летяга Светлана, Залесовский район

Я блиночков напекла,

Много сил потратила.

И милëнка позвала,

Он выразил симпатию!

Сысенко Елена, Залесовский район

Ах, блинок, ты мой, блинок!

Сладкий, кучерявый!

Никто замуж не берёт,

Ни молодой, ни старый!



Нефедова Полина, Барнаул

Ой, блин, блинок! Полезай в роток

Буду песни петь, на друзей смотреть

А как гости придут, нам варенье принесут

Будем чай попивать, да весну зазывать!



Подзолков Виктор



Моя дроля вся в раздумьях,

Как «Алейку» отхватить,

И муки б законтрапупить

На блины б Вас пригласить!



Масалова Ольга

Масляница — чудный праздник,

Зиму будем провожать.

И блинами, пирогами

Весну будем мы встречать.



Зикратова Антонина

Загуляем, запоем, на кругу запляшем.

И куда-то отошли все заботы наши.

В хороводе все подряд: мАлые, большие.

Каждый Масленице рад, весёлые такие.



Лыкова Мария

Ах, ты русская душа,

Простота народная!

Масленица хороша —

Радость всенародная!



Лыков Роман

Солнце светит, день теплей,

Сразу стало веселей!

И блинов мы напечем,

На Маслинице отдохнем!



Мурзина Наталья

Все уставшие от водки

И весьма дешёвых вин,

Доставайте сковородки

Вот и масленица, блин!



Ткачева Людмила

***

Дочка с зятем заявились

Да на Масленицу прям.

И за стол смело садились:

— Подавай блины то нам!



***

Как на Масленицу с мужем

Напекли полста блинов.

Налетели внуки тут же,

И поели всё без слов!



Андрусенко Людмила

Вот и блинная неделя

Незаметно подошла,

Разворачивайся тёща,

Зятя в гости звать пора.



Дойнеко Наталья

***

На Масленице погуляли,

Мы и пели, и плясали.

Все сапожки истоптали,

Босиком домой бежали.

***

Как на масличной неделе,

Мы блины у тёщи ели.

Самогон лился рекой,

У моей тёщи дорогой.



Сухарева Людмила

***

С понедельника исправно

Дед Мороз блины печёт,

Значит, в Масленицу плавно

Переходит Новый год.

***

Мир следит за новостями:

Как там русские?.. А тут

Объедаются блинами

И — my God! — кого-то жгут.

***

Взлез почти до серединки

По столбу, но вдруг штаны…

С треском лопнула резинка —

Вот вам тёщины блины.



Прокина Н. М., Залесовский район

Не поверите, девчата,

Третий день жую блины.

Пусть в обжорстве виновата,

Лишь бы не было войны.

Басолаева Н. И., г. Барнаул

***

Миленький мой, косорыленький мой,

Сядь на лавку,

Гляди в печь,

А я буду блины печь.

***

Миленький мой,

Лез в печь головой,

Там пышки да блины,

Вот покушаем с тобой.



Галкина Л. А. (Ермакова)

***

Пришла Масленица к нам,

Это значит — быть блинам,

Быть любви и быть добру,

Всем раздайте по блину.

***

Штук я 10 слопала,

На мне юбка лопнула.

Пойду юбку зашивать,

Чтобы лопать их опять.

***

А зимою весь народ

Очень Масленицу ждёт:

— Ой, приди ты к нам скорей,

Чтоб жилось нам веселей.



Масалов Геннадий, г. Барнаул

Масленица, Масленица,

Для меня ты как девица.

Когда встречаю я тебя,

Душа вся радостью полна.



Каньшина З. П., г. Барнаул

В Масленицу мой милёнок

Был какой-то не такой.

Думала, кольцо подарит,

А он блины принёс с собой.



Жигулин Олег, г. Барнаул

Масленица у ворот,

Открывайте шире рот.

Ешьте, пейте, угощайтесь

И блинами развлекайтесь.

***

У милёнка моего

Блин горелый на столе,

А икра на бороде.

Он глазами хлопает,

Ноженькой притоптывает,

Веселится от души,

Как блиночки хороши.



Карянов Юрий, Локтевский район

***

Напекла блинов я горку,

Угостила я Егорку.

Вот что в Масленку творится:

Ему пришлось на мне жениться.

***

По деревне мчится тройка,

Разойдись, честной народ!

Это Масленица едет

И весну с собой везёт.

***

Я на Масленицу

Сто блинов напекла.

Посчитала ухажёров —

Ещё сотню допекла.



На конкурс «Гуляй, Масленица» присылали не только короткие частушки, но и целые «стихотворные народные полотна». Мы решили вывести это произведение в отдельную публикацию. Читайте Поэму о Маслинице!