Влюбленный москвич собрал сердце из автомобилей, чтобы сделать предложение своей девушке

Девушка согласилась стать его женой.
Ранее житель Астаны сделал предложение девушке надписью из 63 машин. Его друзья припарковали автомобили так, что получилась надпись «Выходи за Маке».
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Мужчина пригнал под окна офиса своей возлюбленной 30 автомобилей такси и сделал из них сердце, сообщает Shot.
Девушка согласилась стать его женой.
Ранее житель Астаны сделал предложение девушке надписью из 63 машин. Его друзья припарковали автомобили так, что получилась надпись «Выходи за Маке».
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