Алтайское село осталось без света и воды из-за непогоды

«Говорят, восстановление электросетей займет не менее двух суток», — отмечается в сообщении.
На сайте «Алтайэнерго» сообщается, что отключение произошло 30 ноября в 19:50. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 6:00 1 декабря.
Также авария случилась в районном центре — на городском водозаборе сгорели водяные насосы. Как пишет «Змеиногорский вестник», там до сих пор идут ремонтные работы. Кроме того, жители Алтайского края пишут, что 30 ноября электричество отключали в Поспелихинском и Шипуновском районах — из-за непогоды там оторвались провода. Больше суток нет света в Новониколаевке Рубцовского района. Восстанавливали электроснабжение и в посёлке Кировский Топчихинского района.
Напомним, 22 ноября в Змеиногорске остались без отопления 2327 домов, 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Губернатор Томенко назвал эту ситуацию «вредительством».