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Происшествия
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Руководитель алтайской полиции взял под личный контроль дело об избиении подростка

Ситуация с избиением подростка бейсбольной битой в Барнауле находится на контроле у руководителя ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Андрея Подоляна, отмечают в ведомстве. Сообщение о случившемся зарегистрировали в органах внутренних дел 24 ноября. Проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Altapress.ru писал, что история с избиением подростка стала известна после того, как его мать рассказала об этом в социальной сети. Подростки играли у остановки возле ЦУМа. Их поведение не понравилось компании молодых людей. Один из них, по словам матери потерпевшего, достал из машины бейсбольную биту и три раза ударил ее мальчика. После этого компания уехала, а дети попытались с помощью полиции найти обидчиков. Но этого у них не получилось.

Напомним, происшествие прокомментировал депутат госдумы Даниил Бессарабов. По мнению политика, никому нельзя «устраивать самосуд и применять „методы воспитания“ из 90-х».

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