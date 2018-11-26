Алтайский депутат заступился за мальчика, которого ударили битой в центре Барнаула

Случай с избиением битой барнаульского подростка прокомментировал депутат госдумы Даниил Бессарабов. По мнению политика, никому нельзя «устраивать самосуд и применять „методы воспитания“ из 90-х».

История с избиением подростка стала известна после того, как его мать рассказал об этом в социальной сети. Подростки играли у остановки возле ЦУМа. Их поведение не понравилось компании молодых людей. Один из них, по словам матери потерпевшего, достал из машины бейсбольную биту и три раза ударил ее мальчика. После этого компания уехала, а дети попытались с помощью полиции найти обидчиков. Но этого у них не получилось.

Школьника госпитализировали в нейрохирургию с сотрясением мозга.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы:

История, на мой взгляд, ужасная. Не могу оставить ситуацию без внимания. Оперативно созвонился с начальником ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Андреем Анатольевичем Подоляном — попросил его взять дело под особый контроль. Надеюсь, что негодяи будут найдены.

Народный избранник считает, что какими бы не слова подростка, не понравившиеся взрослым парням, это не давало тем право бить детей.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы: