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Жизнь

Группа ВТБ выступила партнером Литературного фестиваля Роберта Рождественского на Алтае

Литературный фестиваль Роберта Рождественского — выдающегося советского и российского поэта проходил в Алтайском крае с 27 по 30 июня. Партнерами события выступили ВТБ и банк «Открытие».

Впервые фестиваль прошел сразу в пяти муниципалитетах Алтайского края: Барнауле, Алейске, Тальменке, Новоалтайске и Косихе. Почетными гостями и участниками стали дочь поэта Екатерина Рождественская, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республика Карелия Владислав Косарев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие», советник ВТБ Юрий Андресов.

Мы считаем важным поддерживать литературный фестиваль Роберта Рождественского, что с удовольствием и делаем последние шесть лет. На родине поэта по-настоящему жива та самая душевная сила, которой заряжаешься, и с которой живёшь до следующего года, — отметил Юрий Андресов.

Литературный праздник на Алтае стартовал 27 июня творческой встречей с писателями — гостями мероприятия в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова. Вечером того же дня в концертном зале «Сибирь» состоялась презентация книги Ксении Рождественской «Роберт Рождественский: чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». На следующий день прошли творческие встречи с писателями в библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки. На сцене Государственной филармонии края была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.

Финальные мероприятия фестиваля традиционно проходили на родине поэта в селе Косиха 29 июня. В этот день состоялся Межрайонный песенный и поэтический фестиваль, а всех гостей встречала площадка «Улица Советская». Завершилась программа концертом народного артиста России Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр», исполнившие песни из советского кино на стихи Роберта Рождественского.

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