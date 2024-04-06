Врач рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике

Патофизиолог Елена Парецкая рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они не потеряли качества. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Врач подчеркнула, что в холодильнике не нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.

При этом самый вредный способ хранить еду в холодильнике — упаковывать ее в полиэтиленовый пакетик. Под ней образовываться конденсат, поэтому продукты начинают портиться. При этом пленкой можно закрыть блюда, которые планируется съесть в ближайшее время.

Колбасы или сыры следует заворачивать в пергаментную бумагу, а рыбу или мясо — в фольгу. Готовые блюда или вскрытые консервы нужно перекладывать в стеклянные контейнеры, а молоко — в стеклянные банки или бутылки.

Продукты, которые издают сильный запах, лучше не класть близко друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край из Киргизии хотели завезти зараженные перцы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале