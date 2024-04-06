6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Врач рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике

Патофизиолог Елена Парецкая рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они не потеряли качества. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Врач подчеркнула, что в холодильнике не нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.

При этом самый вредный способ хранить еду в холодильнике — упаковывать ее в полиэтиленовый пакетик. Под ней образовываться конденсат, поэтому продукты начинают портиться. При этом пленкой можно закрыть блюда, которые планируется съесть в ближайшее время.

Колбасы или сыры следует заворачивать в пергаментную бумагу, а рыбу или мясо — в фольгу. Готовые блюда или вскрытые консервы нужно перекладывать в стеклянные контейнеры, а молоко — в стеклянные банки или бутылки.

Продукты, которые издают сильный запах, лучше не класть близко друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край из Киргизии хотели завезти зараженные перцы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость