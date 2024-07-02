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Происшествия

В Новосибирске подростки домогались до 11-летней школьницы

Толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу в Новосибирске, сообщает "Комсомольская правда — Новосибирск".

Школьница вышла на улицу погулять и покачаться на качелях. Но тут ее покой нарушили три подростка и начали с ней разговаривать.

Ребята подошли и заняли соседние качели. Мальчишки пытались с ней поговорить, но она не обращала внимания на них. Видимо, им не понравилось, что дочка их игнорирует, стали пинать ее по ногам. Один из парней ударил её пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им дочери в плечо, — сообщает мама девочки.

К счастью нож был тупым и никаких травм ребенку не нанес.

Девочка вернулась домой в слезах и рассказала обо всем маме. Подростков удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. На них было видно, как мальчики убегают с детской площадки.

Мама девочки написала заявление, сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, почему дети чаще всего попадают в больницу летом.

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