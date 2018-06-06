В Барнауле обиженный мужчина вооружился палкой и пришел мстить в бар

По предварительной информации, ранее у мужчины был конфликт в этом баре. Спустя время он вооружился палкой и вернулся, чтобы отомстить.

Злоумышленник ударил палкой по подоконнику, на котором лежало витринное стекло. Также он нанес удар по барной стойке. После этого мужчина убежал.

Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что злоумышленника задержали на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Белинского. Во время задержания он якобы оказал сопротивление.