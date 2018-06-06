В Барнауле обиженный мужчина вооружился палкой и пришел мстить в бар

В один из барнаульских баров в поселке Южный утром 6 июня ворвался мужчина с палкой. Он повредил стекло витрин, рассказали altapress.ru в пресс-службе УМВД по Барнаулу.
По предварительной информации, ранее у мужчины был конфликт в этом баре. Спустя время он вооружился палкой и вернулся, чтобы отомстить.
Злоумышленник ударил палкой по подоконнику, на котором лежало витринное стекло. Также он нанес удар по барной стойке. После этого мужчина убежал.
Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что злоумышленника задержали на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Белинского. Во время задержания он якобы оказал сопротивление.
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