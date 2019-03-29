Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Слив Gtfobae: московская стримерша прославилась после того, как бывший выложил ее откровенные фото

Стримерша из Москвы Gtfobae прославилась после того, как бывший молодой человек выложил в сеть ее откровенные фотографии. Он рассчитывал испортить репутацию двушки, но неожиданно слив Gtfobae только увеличил ее популярность, сообщает medialeaks.ru.

стример gtfobae, фото которой слили в 2019 году
стример gtfobae, фото которой слили в 2019 году
www.instagram.com/_.gtfobae._/

Слив Gtfobae 2019

Gtfobae начала встречаться с новым парнем в прошлом году. Их роман продлился недолго. После расставания экс-бойфренд слил в интернет личные фотографии девушки, где на ней совсем нет одежды.

Стримерша узнала о сливе фотографий и объяснила ситуацию подписчикам. Она рассказала, что парень пользовался ее пьяным состоянием, чтобы сфотографировать. Кроме того, по словам Gtfobae, парень даже избивал ее.

В сети появилось обращение экс-бойфренда, в котором он обвинил девушку в поиске спонсоров и лицемерии, но доказательств не предоставил.

Кто такая Gtfobae?

Gtfobae зовут Таня Швед, ей 18 лет. Она также известна как Tati.

Девушка стримит на Twitch, она играет в CS: GO или PUBG, пишет gamebomb.ru. Сейчас у Gtfobae около 400 тысяч фолловеров на Twitch.

Как на слив фото Gtfobae отреагировали в сети?

Мнения пользователей о скандале со сливом Gtfobae разделились. Кто-то критикует ее поведение, а кто-то посочувствовал. Девушка стал героиней мемов: пользователи отметили, что между фото Gtfobae в Instagram и опубликованными бывшим парнем есть огромная разница.

Публикация фото Gtfobae подогрела интерес пользователей к ней. Уже несколько дней мемы с ее фотографиями публикуют популярные сообщества в социальных сетях.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость