Слив Gtfobae 2019
Gtfobae начала встречаться с новым парнем в прошлом году. Их роман продлился недолго. После расставания экс-бойфренд слил в интернет личные фотографии девушки, где на ней совсем нет одежды.
Стримерша узнала о сливе фотографий и объяснила ситуацию подписчикам. Она рассказала, что парень пользовался ее пьяным состоянием, чтобы сфотографировать. Кроме того, по словам Gtfobae, парень даже избивал ее.
В сети появилось обращение экс-бойфренда, в котором он обвинил девушку в поиске спонсоров и лицемерии, но доказательств не предоставил.
Кто такая Gtfobae?
Gtfobae зовут Таня Швед, ей 18 лет. Она также известна как Tati.
Девушка стримит на Twitch, она играет в CS: GO или PUBG, пишет gamebomb.ru. Сейчас у Gtfobae около 400 тысяч фолловеров на Twitch.
Как на слив фото Gtfobae отреагировали в сети?
Мнения пользователей о скандале со сливом Gtfobae разделились. Кто-то критикует ее поведение, а кто-то посочувствовал. Девушка стал героиней мемов: пользователи отметили, что между фото Gtfobae в Instagram и опубликованными бывшим парнем есть огромная разница.
Публикация фото Gtfobae подогрела интерес пользователей к ней. Уже несколько дней мемы с ее фотографиями публикуют популярные сообщества в социальных сетях.