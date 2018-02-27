В Барнауле житель Новосибирска украл 100 тысяч рублей из кармана незнакомца

Сегодня, 20:23.
Происшествия

В Барнауле в ноябре 2016 года мужчина украл из куртки крупную сумму денег. Вскоре подозреваемого задержали, сообщает краевая прокуратура.

Деньги.
Деньги. Фото из архива редакции.

Житель Новосибирска приехал в Барнаул, чтобы купить автомобиль. Он зашел в заведение быстрого питания, где увидел на вешалке чужую куртку. В кармане лежали 100 тысяч рублей.

Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл деньги. После этого он скрылся.

Злоумышленник возместил ущерб. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Напомним, недавно в Новоалтайске ранее судимый мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене.

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