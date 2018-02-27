В Барнауле житель Новосибирска украл 100 тысяч рублей из кармана незнакомца

Житель Новосибирска приехал в Барнаул, чтобы купить автомобиль. Он зашел в заведение быстрого питания, где увидел на вешалке чужую куртку. В кармане лежали 100 тысяч рублей.

Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и украл деньги. После этого он скрылся.

Злоумышленник возместил ущерб. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Напомним, недавно в Новоалтайске ранее судимый мужчина украл деньги, чтобы купить цветы бывшей жене.